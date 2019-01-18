Шведский парламент продолжает терять поддержку населения

Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Шведский институт измерения общественного мнения Novus провёл ряд опросов по просьбе шведского телевизионного канала SvT. Об этом SvT сообщило 17 января. Согласно результатам опроса, шведские парламентарии стремительно теряют поддержку населения.

Сильное разочарование постигло избирателей Умеренно-коалиционной партии Швеции под руководством Ульфа Кристерссона и крайне правой радикальной партии «Шведские демократы». Это неудивительно: после недавних новостей о создании новой коалиции в риксдаге эти партии остались за бортом и теперь едва ли смогут попасть в правительство. Свою роль в общем снижении популярности парламентариев сыграл и тот факт, что уже более четырёх месяцев партии не могу прийти к соглашению по поводу формирования нового правительства и выбора нового премьер-министра страны.

Кроме того, согласно результатам опроса, сдержаны шведы в своей оценке образовавшейся коалиции: только 39% опрошенных считают, что она приведёт к улучшению жизни в стране, а по мнению 47%, коалиция не доживёт до следующих выборов.

В середине января после четырёх месяцев сложнейших переговоров членам шведского парламента удалось прийти к компромиссу и создать коалицию из членов Социал-демократической партии Швеции, Партии Центра, Партии зелёных и Партии Либералов. Голосование по кандидатуре на пост премьер-министра, на который снова претендует лидер социал-демократов Стефан Лёвен, пройдёт в 18 января.