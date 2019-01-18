Китай: цель США — используя всю мощь бюрократии блокировать наши компании

Пекин, , 11:12 — REGNUM Китай выразил жесткое недовольство в связи с давлением США на его IT-компании вроде Huawei, ZTE и прочих, сообщает 17 января газета «Жэньминь жибао».

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин отреагировала во время очередной пресс-конференции, реагируя на представление рядом американских законодателей законопроекта о запрете экспорта американских микрочипов и компонентной базы китайским телекоммуникационным компаниям вроде Huawei Technologies Co Ltd, ZTE Corp. и прочих.

«Такой шаг демонстрирует крайнюю надменность конкретных американских законодателей, а также предельное недоверие. Всем очевидно. что истинные намерения американской стороны — использовать все возможности государственного аппарата для того, чтобы сдержать и блокировать деятельность китайских компаний сферы высоких технологий», — заявила Хуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность отмены пошлин на китайские товары ради сближения с Поднебесной и разрешения противоречий. Однако, судя по растущим противоречиям, разрядкой не пахнет.

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