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Китай: цель США — используя всю мощь бюрократии блокировать наши компании

Политика

МИД Китая призвал прекратить давление на его компании в сфере высоких технологий

Пекин, 18 января 2019, 11:12 — REGNUM  Китай выразил жесткое недовольство в связи с давлением США на его IT-компании вроде Huawei, ZTE и прочих, сообщает 17 января газета «Жэньминь жибао».

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин отреагировала во время очередной пресс-конференции, реагируя на представление рядом американских законодателей законопроекта о запрете экспорта американских микрочипов и компонентной базы китайским телекоммуникационным компаниям вроде Huawei Technologies Co Ltd, ZTE Corp. и прочих.

«Такой шаг демонстрирует крайнюю надменность конкретных американских законодателей, а также предельное недоверие. Всем очевидно. что истинные намерения американской стороны — использовать все возможности государственного аппарата для того, чтобы сдержать и блокировать деятельность китайских компаний сферы высоких технологий», — заявила Хуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность отмены пошлин на китайские товары ради сближения с Поднебесной и разрешения противоречий. Однако, судя по растущим противоречиям, разрядкой не пахнет.

Читайте ранее в этом сюжете: США задумались об отмене пошлин на китайский импорт

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