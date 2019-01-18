Представитель США по Афганистану отреагировал на угрозу талибов*

Кабул, , 11:18 — REGNUM Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад отреагировал на угрозу со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановить мирные переговоры. Американский дипломат сказал, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят вести переговоры, то США готовы их продолжать, но если группировка хочет продолжения борьбы, то силы международной коалиции готовы дать ей отпор.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», 15 января движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что если вопрос о выводе войск не будет включен в повестку переговоров, то группировка готова приостановить все контакты с официальными лицами США.

Представитель США по процессу национального примирения в Афганистане добавил, что руководство страны надеется на искреннее желание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установить мир в стране. Но если конфликт продолжится, то Америка окажет всю необходимую поддержку правительству и народу Афганистана.