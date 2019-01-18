Афганский совет мира: талибы* пытаются укрепить свою позицию на переговорах

Кабул, , 11:35 — REGNUM Заместитель главы Высшего совета мира Афганистана Асадулла Заири заявил, что недавние угрозы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приостановить контакты с представителями США по поводу мира в Афганистане являются попыткой получать дополнительные политические очки на переговорах и оказать давление на Америку и Афганистан.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», 15 января движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало официальное заявление, согласно которому группировка приостановит переговоры США о мире, если вопрос о выводе войск не будет включен в повестку переговоров.

Асадулла Заири добавил, что правительство Афганистана и международное сообщество все еще надеется, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы вести переговоры о мире в Афганистане. Однако группировка постоянно отвергает предложения о прямых контактах с правительством с целью прекращения войны.