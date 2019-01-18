МИД Афганистана: из страны не исходит угрозы для других государств

Кабул, , 18:20 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Афганистана заявил, что ничто не угрожает другим странам с территории Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», это заявление было сделано на фоне появившейся информации, что правительство Туркменистана издало указ об обязательной регистрации всех мужчин до 50 лет с целью сформировать специальные отряды подкрепления, которые в случае угрозы со стороны афганских боевиков смогут обеспечить безопасность страны.

Официальный представитель МИД Афганистана сказал, что хочет заверить всех соседей Афганистана в отсутствии для них реальной угрозы. Он добавил, что Национальные силы безопасности и обороны Афганистана делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность страны и границ, и ведут неустанную борьбу против терроризма, и сейчас они побеждают боевиков.

Общая протяженность границы между Афганистаном и Туркменистаном составляет 804 километра. Уровень безопасности на некоторых участках приграничной зоны остается на достаточно низком уровне.