Бывший чиновник и работник органов безопасности возглавил «Ростов-Арену»

Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM У стадиона «Ростов-Арена», который принял пять матчей ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону, сменился директор. Теперь пост занимает 43-летний Евгений Травенко. Как информирует сайт регионального министерства по физической культуре и спорту, у нового управленца два высших образования — педагогическое и юридическое.

«Работал в органах безопасности, с 2013 по 2014 год был заместителем главы администрации Новочеркасска. Работу на стадионе начал с 2016 года, когда возглавил службу безопасности застройщика «Ростов-Арены» АО «Крокус», — говорится в сообщении.

О причинах, почему пост директора покинул Денис Смирнов, не сообщается. Известно только, что бывший управленец с января 2019 года трудился в «Центре спортивной подготовки № 1» в Москве.

По информации портала donnews.ru, Травенко ранее был охранником губернатора Ростовской области Василия Голубева. Официально эта информация не подтверждена.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов-Арена» — новый стадион, который с нуля построен в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года. Объект был введён в эксплуатацию в марте 2018 года.

Строительство футбольной арены на левом берегу Дона велось с 2013 года. Общая стоимость превысила 19 млрд рублей.