Правящая партия Бангладеш: провал оппозиции на выборах лежит на ее генсеке

Дакка, , 18:41 — REGNUM Обайдул Кадер, секретарь правящей в Бангладеш партии Авами лиг заявил, что ответственность за неудачи в оппозиционном движении и проигранные вчистую выборы лежит на генеральном секретаре главной оппозиционной партии страны — Бангладешской националистической партии (БНП) — Мирзе Фахруле Исламе Аламгире. Также секретарь Авами лиг отметил, что теперь генсеку БНП следует «покинуть свой пост». По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова он произнёс на съезде молодёжного крыла Авами лиг в штаб-квартире правящей партии.

Эти слова Обайдула Кадера стали ответом на речь Мирзы Фахрула Ислама Аламгира во время выступления на стадионе Даккского медицинского колледжа. В этой речи генсек БНП назвал секретаря Авами лиг ответственным за тот «фарс» и то «хулиганство», которые, по мнению Мирзы Фахрула Ислама Аламгира, произошли на парламентских выборах 2018 г.

Напомним, что на XI парламентских выборах правящий блок партий занял в совокупности 288 мест в парламенте, а БНП — 5 мест. С момента подсчета голосов представители БНП полностью отвергают результаты выборов.