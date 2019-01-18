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Правящая партия Бангладеш: провал оппозиции на выборах лежит на ее генсеке

Политика

Секретарь правящей партии Бангладеш заявил, что ответственность за проигранные выборы лежит на генсеке оппозиционной партии и что тому следует покинуть свой пост: генсек оппозиционной партии должен уйти

Дакка, 18 января 2019, 18:41 — REGNUM  Обайдул Кадер, секретарь правящей в Бангладеш партии Авами лиг заявил, что ответственность за неудачи в оппозиционном движении и проигранные вчистую выборы лежит на генеральном секретаре главной оппозиционной партии страны — Бангладешской националистической партии (БНП) — Мирзе Фахруле Исламе Аламгире. Также секретарь Авами лиг отметил, что теперь генсеку БНП следует «покинуть свой пост». По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», эти слова он произнёс на съезде молодёжного крыла Авами лиг в штаб-квартире правящей партии.

Эти слова Обайдула Кадера стали ответом на речь Мирзы Фахрула Ислама Аламгира во время выступления на стадионе Даккского медицинского колледжа. В этой речи генсек БНП назвал секретаря Авами лиг ответственным за тот «фарс» и то «хулиганство», которые, по мнению Мирзы Фахрула Ислама Аламгира, произошли на парламентских выборах 2018 г.

Напомним, что на XI парламентских выборах правящий блок партий занял в совокупности 288 мест в парламенте, а БНП — 5 мест. С момента подсчета голосов представители БНП полностью отвергают результаты выборов.

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Зарубежная хроника
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