Пятница, 18 Января 2019 года
11:05:28 МСК

Назарбаев посетил «умный город» Акколь

Политика

Проект позволяет отслеживать и контролировать работу городских служб

Кокчетав, Казахстан, 18 января 2019, 11:05 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ситуационный центр Smart Aqkol в городе Акколе Акмолинской области, обеспечивающий работу систем и служб города, сообщает 18 января издание Informburo.

В рамках проекта Smart Aqkol сформирована концептуальная модель «умного города». Проект позволяет отслеживать и контролировать работу городских служб.

Ситуационный центр оборудован всей необходимой инфраструктурой для организации межведомственного взаимодействия, управления коммунальными службами, обеспечения безопасности и других операций.

Назарбаев отметил, что ставил задачу управления Казахстаном, как компанией или предприятием. Он добавил:

«Не демократическая болтовня, кто, где, что будет делать, а конкретное, вертикальное, жёсткое управление даёт хорошие результаты»

Отметим, в Акколе Акмолинской области Казахстана проживают около 15 тыс. человек. Стоимость проекта Smart Aqkol составила около 2,5 млрд тенге ($6,6 млн).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить