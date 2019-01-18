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Индонезия и Италия отметят 70-летие дипотношений в 2019 году

Политика

Отношения между Индонезией и Италией улучшаются вместе с растущим разнообразием мероприятий по продвижению индонезийской социальной культуры в Италии

Рим, 18 января 2019, 11:01 — REGNUM  Посол Индонезии в Италии Эсти Андаяни объявил, что в 2019 году Индонезия и Италия отпразднуют 70-летие дипломатических отношений, в связи с чем основной упор будет сделан на оптимизацию сотрудничества в области креативной экономики и развития малого и среднего бизнеса двух стран, сообщает Antaranews.

В связи с этой датой посольство Индонезии в Риме запланировало ряд мероприятий в 2019 году.

Сообщается также, что Индонезия рассматривается руководством Италии в качестве примера плюралистического общества, способного гармонично жить вместе. Индонезия также является важным партнером Италии в борьбе с терроризмом.

Издание приводит заявление представителя итальянской ассоциации Индонезии Якопо Капуччо, который заявил, что отношения между гражданами Индонезии и Италии улучшаются вместе с растущим разнообразием мероприятий по продвижению индонезийской социальной культуры в Италии. Например, каждый год ассоциация принимает активное участие в организации фестиваля индонезийского кино во Флоренции.

Напомним, дипломатические отношения между двумя странами официально были установлены после признания Италией независимости Индонезии в 1949 году.

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Внешняя политика Индонезии
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