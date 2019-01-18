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В Пакистане к присяге приведен новый верховный судья

Политика

На церемонии присутствовал глава государства

Исламабад, 18 января 2019, 10:59 — REGNUM  Верховный судья Пакистана Асиф Саид Хоса был приведен к присяге, сообщает 18 января Associated Press.

На торжественной церемонии присутствовал премьер-министр Пакистана Имран Хан, а также президент Ариф Алви.

Хоса сменит на посту Миана Сакиба Нисара, отметившегося тем, что отстранил от должности прежнего премьер-министра Наваза Шарифа. Однако судья подвергался критике за вмешательство в политический процесс.

Новый верховный судья заверил жителей Пакистана в том, что будет работать на благо отечества. Главной его задачей будет реформирования судебной системы, с целью обеспечения справедливого для всех правосудия.

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