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В Китае полицию призвали противодействовать «цветным революциям»

Политика

Необходимо сфокусироваться на предотвращении и противостоянии «цветным революциям», заявил Кэчжи

Пекин, 18 января 2019, 10:36 — REGNUM  Министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи призвал правоохранительные органы бороться с проявлениями любых признаков «цветных революций» в стране, сообщается 18 января на сайте ведомства.

«Необходимо … сфокусироваться на предотвращении и противостоянии «цветным революциям», а также решительной защите политической безопасности Китая», — заявил Кэчжи.

Кроме того, добавил министр, необходимо решительно бороться с различного рода внутренними и внешними враждебными силами, террористическими ячейками, а также защищать политическую систему, руководство Коммунистической партии КНР и социалистический строй.

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Политика Китая
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