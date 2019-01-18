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«Даю слово»: Макрон пообещал военным прыгнуть с парашютом

Политика

Инструктор в шутку сказал, что его подчиненные хотели бы увидеть, как президент прыгает с парашютом, после чего глава государства пообещал выполнить пожелание

«Даю слово»: Макрон пообещал военным прыгнуть с парашютом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Париж, 18 января 2019, 10:29 — REGNUM  Французский президент Эммануэль Макрон, наблюдавший за приземлением десантников 11-й парашютной бригады вооруженных сил страны, пообещал инструктору спецназа совершить прыжок с парашютом. Об этом пишет 17 января La Depeche.

Отмечается, что Макрон прибыл в центр воздушно-десантных операций для смотра войск. После торжественной части состоялись показательные прыжки парашютистов, после чего глава государства пообщался с десантниками.

Инструктор в шутку сказал, что его подчиненные хотели бы увидеть, как президент прыгает с парашютом, после чего Макрон пообещал выполнить пожелание.

«Я это сделаю, даю слово», — цитирует издание его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в симуляции запуска ракеты с борта атомной подводной лодки.

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