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Жену Майка Пенса очернили за поддержку христианского образования

Политика

Почему Карен Пенс атаковали за возвращение на работу

Вашингтон, 18 января 2019, 10:02 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс защищает свою супругу Карен от нападок, вызванных ее решением преподавать в христианской школе, сообщает Huffington Post.

Нападки на вторую леди США вызваны тем, что выбранное ей учебное заведение — Христианская школа «Иммануил» — не принимает ЛГБТ-учителей, учеников и семьи.

Возмущение вызвали требования школы к сотрудникам — не потворствовать гомосексуальной активности и не нарушать уникальные роли мужчин и женщин. Школа верит в определение брака, которое строго включает одного мужчину и одну женщину.

В своем интервью католически ориентированному телеканалу EWTN, отвечая на вопрос о его реакции на нападки со стороны The Washington Post, CNN и других, Пенс заявил:

«Видеть, как крупные новостные организации нападают на христианское образование, это глубоко оскорбительно для нас. У нас в Америке — богатая традиция христианского образования… Мы оставляем критику тем, от кого она идет, но сам критицизм в отношении христианского образования должен прекратиться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ректор немецкого католического вуза обвинил Ватикан в гомофобии и заявил, что Церкви давно пора открыться прогрессу.

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Культура и общество США
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