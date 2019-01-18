Главы МИД России и Германии проведут переговоры в Москве

Москва, , 09:48 — REGNUM Сегодня, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщается на сайте российского ведомства.

Министры иностранных дел двух государств обсудят ряд важных международных вопросов: ситуацию вокруг выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ситуацию в Сирии и реализацию Минских договоренностей на Украине.

Кроме того, Лавров и Маас коснутся вопроса строительства газопровода «Северный поток — 2» и перспективы участия России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обращаться с Россией как со страной, которая всем всё должна, а ей никто ничего не должен, непозволительно.

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