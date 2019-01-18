Пятница, 18 Января 2019 года
10:10:44 МСК

Главы МИД России и Германии проведут переговоры в Москве

Политика

Министры обсудят ряд важных международных вопросов

Москва, 18 января 2019, 09:48 — REGNUM  Сегодня, 18 января, глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщается на сайте российского ведомства.

Министры иностранных дел двух государств обсудят ряд важных международных вопросов: ситуацию вокруг выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ситуацию в Сирии и реализацию Минских договоренностей на Украине.

Кроме того, Лавров и Маас коснутся вопроса строительства газопровода «Северный поток — 2» и перспективы участия России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Читайте также: Лавров призвал западных коллег к сотрудничеству на основе равноправия

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обращаться с Россией как со страной, которая всем всё должна, а ей никто ничего не должен, непозволительно.

Подробнее: Лавров: РФ готова спасать ДРСМД и ждет отклика из Европы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить