Пятница, 18 Января 2019 года
09:53:15 МСК

Глава КНР пригласил лидера Таджикистана на саммит «Один пояс, один путь»

Политика

Саммит «Один пояс, один путь» состоится в апреле 2019 года в Пекине

Глава КНР пригласил лидера Таджикистана на саммит «Один пояс, один путь»
Иллюстрация: President.tj
Си Цзиньпин и Эмомали Рахмон

Душанбе, 18 января 2019, 09:45 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона принять участие в саммите «Один пояс, один путь», сообщает 18 января агентство «ТаджикТА».

Второй саммит «Один пояс, один путь» состоится в апреле 2019 года в Пекине. Глава Таджикистана не присутствовал на первом саммите, который прошел в мае 2017 года. Республику представлял министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в рамках 17-го заседания глав правительств ШОС в Душанбе глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода и премьер госсовета Китая Ли Кэцян обсудили сопряжение китайской инициативы «Пояса пути» со стратегией развития Таджикистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай призывает Таджикистан к расширению сотрудничества

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай в Туркестане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить