В Берлине предложили экспроприировать жилую недвижимость крупных компаний

Берлин, , 09:41 — REGNUM Берлин, как магнит, притягивает людей со всех уголков Германии. Последствия этого притяжения — нехватка доступного по цене жилья. В качестве решения проблемы рынка недвижимости в городе предложили экспроприацию, передает канал n-tv 18 января.

Вряд ли аренда жилья выросла столь же стремительно в каким-либо из других городов Германии. Даже обеспеченные люди не могут найти квартиры в центральных районах столицы.

В апреле этого года стартует народная инициатива — опрос населения о поддержке идеи экспроприации собственности крупных компаний, которые имеют в Берлине более 3 тыс. квартир. В центре внимания компания Deutsche Wohnen, имеющая 115 тыс. квартир только в Берлине и его окрестностях. Она часто попадает в заголовки новостей о повышении арендной платы и проблемах с клиентами.

«Мы хотим послать стоп-сигнал спекулятивному капиталу, — говорит один из инициаторов народного опроса Рузбех Тахери. — Не должно такого быть, чтобы крупные компании получали все большее влияние и увеличивали арендную плату».

По его словам, государство обязано предоставлять людям адекватное жилье, ведь жилье относится к категории прав человека.

«Радиальная реальность требует радикальных решений», — отмечает Тахери.

В Сенате Берлина интерес к народной инициативе проявили «Левые» и «Зеленые». Вряд ли большинство поддержит идею экспроприации, прогнозирует n-tv. Представители крупного бизнеса выразили обеспокоенность «популистскими требованиями» и напомнили о политическом прошлом, пережитом Берлином в XX веке.