Меланья Трамп полетела на отдых на правительственном самолете

Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Запретив использовать правительственный самолет спикеру Палаты представителей для визита в Афганистан, президент США не отказал в использовании правительственного борта своей супруге в поездке на отдых, сообщает NBC.

Меланья Трамп полетела на отдых во Флориду на правительственном самолете в тот же день, когда Дональд Трамп запретил Нэнси Пелоси использовать подобный самолет США для посещения американских военных в Афганистане. Президент США сообщил, что Пелоси не может использовать военный самолет, но может лететь коммерческим рейсом, если ей угодно.

«В связи с «шатдауном» я с сожалением сообщаю вам, что ваша поездка в Брюссель, Египет и Афганистан отложена, — написал Трамп Пелоси, — в свете того, что 800 000 великих американских рабочих не получают зарплату, я уверен, что вы согласитесь с тем, что перенос этого пиар-мероприятия абсолютно уместен».

Кроме того, Трамп указал и на главную причину разногласий:

«Было бы лучше, если бы вы были в Вашингтоне и вели со мной переговоры, присоединяясь к сильному движению по обеспечению безопасности границ».

Пресс-секретарь Пелоси — которую называют третьей в очереди на пост президента — указал в опубликованном в твиттере ответе, что сам Трамп посетил американские войска в Ираке вскоре после того, как частичное отключение работы правительства вступило в силу: цель запланированной поездки Пелоси «состояла в том, чтобы выразить признательность и благодарность нашим мужчинам и женщинам в форме за их службу и преданность, а также получить критические брифинги по национальной безопасности и разведке от тех, кто находится на линии фронта», — написал Дрю Хэммилл.

Маршрут включал необходимую остановку в Брюсселе, чтобы пилот мог отдохнуть, говорится в заявлении, а целью встречи с командующими НАТО, военными лидерами США и ключевыми союзниками было подтвердить железную приверженность Соединенных Штатов альянсу НАТО. Хэмилл уточнил, что поездка не включала остановку в Египте.

Сообщение о том, что 17 января правительственный самолет был использован для поездки Меланьи Трамп на отдых во Флориду, вызвало тем больше негодования среди оппонентов Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пелоси, противница позиции Трампа по бюджетному финансированию стены на южных границах Соединенных Штатов, порекомендовала президенту не выступать 29 января с традиционным посланием конгрессу — из-за «шатдауна».