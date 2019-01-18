США намерены создать готовую систему ПРО в космосе до 2030 года

Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Соединенные Штаты намерены создать готовую систему противоракетной обороны в космосе во второй половине 2020-х годов, об этом на брифинге заявил заместитель министра обороны США Джон Руд.

«Думаю, что работающая система будет готова в середине или ближе к концу 2020-х годов», — заявил Руд, добавив, что эксперименты на орбите будут проводиться в 2021-м и 2022 году.

При этом, отметил он, размещение в космосе таких систем необходимо США для противостояния угрозе гиперзвукового оружия, которое развивает не только Китай, но и Россия, передает Reuters.

Напомним, ранее бывший глава Северного командования США Говард Томпсон заявил, что российское гиперзвуковое оружие сделало устаревшими все системы американской ПРО. Так, по его словам, российская система «Авангард» резко сократит окно принятия решений для военного командования США.

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