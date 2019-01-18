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Назначен куратор довыборов в Госдуму от Свердловской области

Политика

В мае пройдёт предварительное голосование

Назначен куратор довыборов в Госдуму от Свердловской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Голосование

Екатеринбург, 18 января 2019, 08:53 — REGNUM  В Свердловской области от партии «Единая Россия» назначен куратор довыборов депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному округу. Им стал депутат Госдумы и член фракции Максим Иванов.

О назначении депутат заявил на своей странице в соцсетях. Поручение он назвал ответственным и пообещал работать «справедливо, жёстко, эффективно».

«Президиум Генсовета «Единой России» назначил меня уполномоченным по проведению довыборов в Государственную думу по Серовскому одномандатному избирательному округу №174», — написал «народный избранник».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мандат освободился в январе. Избранный по этому округу в сентябре 2016 года Сергей Бидонько сложил свои полномочия. Поводом для этого стало его назначение первым вице-губернатором Свердловской области.

В мае пройдёт предварительное голосование «Единой России». Сами выборы состоятся в сентябре. Одним из претендентов на мандат местными СМИ назван биатлонист Антон Шипулин. Впрочем, судя по реакции общественности, его возможному избранию будут рады далеко не все.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор подтвердил предложение Шипулину пойти в Госдуму

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