Аксенов: жители Украины для киевской власти — расходный материал

Симферополь, , 08:48 — REGNUM На сегодняшний день Украина находится в руках врага, искореняющего все русское, стремящегося уничтожить каноническое православие. Об этом, поздравляя соотечественников с 365-й годовщиной Переяславской рады, написал 18 января в своем Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В стране идёт гражданская война, в Киеве правит оккупационный режим, ненавидящий язык, веру, историю и культуру людей, которые веками жили на этой земле, проливали за нее кровь, строили и созидали», — говорится в сообщении.

Также Аксёнов отметил, что украинское население для сегодняшней власти в стране и для ее западных хозяев — «даже не холопы, а расходный материал».

«Сегодня на Украине миллионы сторонников Русского мира. Они еще скажут свое слово», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно, что глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и глава МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего примут участие в митинге, посвященном празднованию 365-й годовщины Переяславской рады. Праздничное мероприятие состоится в Симферополе сегодня, 18 января.

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