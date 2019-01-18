ЕСПЧ признал незаконным арест турецкой стороной курдского политика

Анкара, , 08:45 — REGNUM Европейский суд по правам человека признал незаконным решение суда Турции заключить под стражу известного курдского политика Османа Байдемира, сообщает 18 января Kurdistan.ru.

Курдский парламентарий был арестован после того, как выступил на митинге против предполагаемой химической атаки со стороны турецких властей против членов Рабочей партии Курдистана в 2016 году. Тогда было убито 14 человек.

Митинг был разогнан правоохранительными органами, в результате чего погибли два человека. Байдемир был приговорен к двум месяцам тюрьмы.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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