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На Украине предложили запретить экспорт топливной древесины

Политика

Авторы закона надеются остановить поток контрабанды

Киев, 18 января 2019, 08:36 — REGNUM  В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, запрещающий до 2027 года экспорт сучьев, поленьев, веток и прочей топливной древесины, сообщило 17 января издание Ligazakon.net.

Законопроект получил одобрение участников комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Авторы инициативы надеются, что закон поможет побороть контрабанду украинского леса-кругляка, который сейчас вывозится с Украины под видом дров.

Напомним, в средине 2018 года британская организация Earthsight опубликовала данные, согласно которым 40% всего украинского экспорта древесины в Евросоюз является незаконным. Кроме того, Украина экспортирует на 75% больше пиломатериалов, чем официально производит.

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В конце 2018 года в Earthsight заявили, что украинское правительство не предприняло всех мер, необходимых для изменения ситуации, а также пожаловались на сопротивление реформам лесного хозяйства внутри Украины.

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