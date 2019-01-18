«Желтым жилетам» запретили демонстрацию в центре города Анже 19 января

Анже, Франция, , 08:34 — REGNUM Столкнувшись с «серьезными рисками для безопасности людей и имущества», манифестация «желтых жилетов», запланированная на субботу, 19 января, в центре города Анже, была запрещена по приказу префекта департамента Мен и Луара, сообщает Le Figaro.

«В качестве меры предосторожности префект Бернард Гонсалес принял указ, запрещающий демонстрацию в центре города Анже», — говорится в заявлении префектуры, которая также опубликовала карту центра города, где будет действовать запрет.

Сообщается также, что силы правопорядка позаботятся о строгом соблюдении этого запрета и не допустят осквернения имущества и памятников архитектуры, в частности, замка Анже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января 2019 года, накануне акций протеста, префект департамента Шер в центре Франции Кэтрин Ферье объявила о запрете на проведение манифестации «желтых жилетов» 12 января в центре города Бурж.

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