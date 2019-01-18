Foreign Policy: США нужно дважды подумать, прежде чем выходить из ДРСМД

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Отказ Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности может иметь негативные последствия для США, поскольку даст России возможность в открытую разворачивать подобные системы, пишет Роуэн Олпорт в статье для The Foreign Policy.

Так, во время его подписания неядерный компонент соглашения носил второстепенный характер, поскольку на тот момент разрушительный потенциал такого оружия еще не был известен и только предполагался. Конфликты в Ираке, бывшей Югославии, Афганистане и Ливии продемонстрировали эффективность точечного оружия настолько, что во внешнеполитический лексикон вошел оборот «томагавковая дипломатия».

И Москва пошла на восстановление этого высокоточного оружия в рамках восстановления своих вооруженных сил, возлагая на эти системы ряд функций, которые прежде должны были выполняться ядерным оружием. В соответствии с опубликованной в 2014 году Военной доктриной высокоточное оружие является ключевым элементом стратегического сдерживания. В последующей Военно-морской доктрине страны высокоточному оружию также придавалась важная роль «уничтожение военного и экономического потенциала противника с помощью ударов по важным целям с моря».

В рамках развития своей стратегии были развернуты новые и модернизированные системы, такие как ракеты «Калибр» и Х-101, которые активно применялись в Сирии. При этом ракетные комплексы, вроде Х-47М2 «Кинжал» и Х-50, либо уже поступают в войска, либо находятся на стадии разработки. В сухопутной области Москва также развернула баллистические и крылатые ракеты «Искандер-М» и «Искандер-К», чей радиус действия вынужденно ограничен до 499 км по условиям ДРСМД. Такое положение дел представляет значительный недостаток для Москвы.

Со своей стороны благодаря громадному потенциалу американских ВМФ и ВМС НАТО может положиться на масштабный арсенал крылатых ракет, не подпадающих под действия ДРСМД. В связи с этим единственный способ, с помощью которого Москва может противостоять этому, — это создавать более смертоносные неядерные ракеты наземного базирования. И если Белый дом откажется от соглашения, он упростит эту задачу для Кремля. Поэтому, заключает автор, Вашингтону нужно подумать дважды, прежде чем выходить из ДРСМД и попадать в потенциальную ловушку Кремля.

Напомним, ранее на пресс-конференции 16 января министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на готовность Москвы работать над сохранением ДРСМД. В Кремле, подчеркнул дипломат, ожидают по этому вопросу поддержки стран Европы, которые заинтересованы в договоре больше других государств, чтобы «не плестись в хвосте» позиции Белого дома.

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