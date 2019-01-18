Мексика снабжает «караван мигрантов» цифровыми браслетами с личными данными

Мехико, , 08:24 — REGNUM При въезде в Мексику участники нового «каравана мигрантов» из стран Центральной Америки получили цифровые браслеты с идентификационными данными, передает канал TeleSur 18 января.

Национальный институт миграции Мексики снабдил более 500 человек подобными устройствами. В браслеты загружены их идентификационные данные, которые можно расшифровать с помощью специального сканера. Въезжающие получают также «гуманитарную карту гостя», которая является гарантом прав мигрантов во время их пребывания в Мексике. С ее помощью человек может получить питание, трудоустроиться и т. д. Новая введенная гуманитарная виза будет действовать в течение года.

Цель мексиканских властей состоит в том, чтобы организовать упорядоченный, безопасный процесс иммиграции и предотвратить въезд людей с криминальным прошлым, а также упростить предоставление помощи нуждающимся.

За последние 48 часов в Мексику прибыли 969 взрослых и 145 детей, большинство из которых уже получило гуманитарную карту менее чем за один день. Ранее подобная процедура занимала более месяца.

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