В Японии официально объявили о визите Синдзо Абэ в Россию

Токио, , 08:17 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию с официальным визитом 21−22 января, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, сообщает Kyodo.

Отмечается, что встреча президента России Владимира Путина и Синдзо Абэ пройдет в Москве 22 января.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе переговоров российского лидера и премьер-министра Японии будет рассмотрен вопрос о заключении мирного договора между двумя странами, а также вопрос двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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