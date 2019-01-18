Трёхдневный траур по жертвам теракта в Боготе объявлен в Колумбии

Богота, , 08:17 — REGNUM Жители Колумбии скорбят по погибшим в результате теракта, совершённого в Боготе. В стране с 17 января объявлен трёхдневный национальный траур. Об этом во время обращения к нации сообщил президент Колумбии Иван Дуке.

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Власти Колумбии опознали террориста, атаковавшего полицейскую академию

«Семьям жертв, всем им я постоянно шлю мою любовь, моё чувство благодарности. И в честь них мы объявляем трёхдневный национальный траур», — сказал глава государства.

Также глава государства заявил, что все колумбийцы отвергают терроризм, и призвал граждан к единству перед лицом террористической угрозы, попросив содействовать проводимому расследованию.

Кроме того, Дуке распорядился усилить контроль на границах страны, на въездах в города.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на территории полицейской академии в Боготе прогремел 17 января. На воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. Изначально сообщалось о восьми погибших. По последним данным, жертвами теракта стали 11 человек, ещё 87 пострадали. Тела шести погибших уже опознаны. Одним из них оказался курсант из Эквадора. Также среди раненых есть и гражданка этой страны.

Имя исполнителя теракта власти Колумбии уже назвали. На основании записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить, что академию атаковал житель штата Араука Альдемар Родригес. В его пикапе Nissan, который был взорван напротив академии, находилось 80 килограмм взрывчатки.

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