AP: йеменские хуситы пытают женщин и детей

Сана, , 08:25 — REGNUM Правозащитники обвинили йеменских хуситов в незаконном удерживании под стражей женщин и детей, сообщает 18 января Associated Press со ссылкой на источник.

Также источник обвинил повстанцев в пытках над военнопленными. Данные обвинения выдвигаются не впервые. Однако аналогичные преступления приписываются и правительству страны.

Напомним, гражданская война в Йемене длится уже пятый год. Начался конфликт с того, что повстанцы хуситы свергли президента страны Мансура Хади и взяли под контроль большую часть государства.

Бывший глава Йемена бежал в Саудовскую Аравию и попросил ее о помощи. В результате чего в 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, что привело к эскалации насилия.

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