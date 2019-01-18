Нефтяные компании пожаловались на Росгвардию в Совбез РФ — СМИ

Москва, , 07:35 — REGNUM Руководители крупнейших российских нефтяных компаний в декабре 2018 года написали жалобу на имя секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в которой изложили свои претензии по поводу предписаний сотрудников Росгвардии, чрезмерно ограничивающих действия частных охранных предприятий (ЧОП), защищающих объекты нефтяников. Об этом пишет 18 января «Коммерсантъ».

В частности, по сведениям издания, речь идет о таких компаниях, как «Лукойл», «Сибур», «Газпромнефть» и «Татнефть». По мнению нефтяников, действия Росгвардии фактически лишают предприятия права самим выбирать ЧОП. Сообщается, что после выхода летом 2018 года постановления №729 Росгвардия получила право лишать охраняющие объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) охранные предприятия лицензии.

По мнению руководителей нефтяных компаний, в данном случае возникла «несостыковка» в правовом поле: дело в том, что федеральный закон о безопасности объектов ТЭК разрешает предприятиям самостоятельно привлекать для охраны частных охранников. В связи с этим нефтяники попросили устранить возникшее противоречие.