Пятница, 18 Января 2019 года
07:36:49 МСК

Нефтяные компании пожаловались на Росгвардию в Совбез РФ — СМИ

Политика

Руководители предприятий попросили устранить возникшее противоречие в законодательном поле страны

Москва, 18 января 2019, 07:35 — REGNUM  Руководители крупнейших российских нефтяных компаний в декабре 2018 года написали жалобу на имя секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в которой изложили свои претензии по поводу предписаний сотрудников Росгвардии, чрезмерно ограничивающих действия частных охранных предприятий (ЧОП), защищающих объекты нефтяников. Об этом пишет 18 января «Коммерсантъ».

В частности, по сведениям издания, речь идет о таких компаниях, как «Лукойл», «Сибур», «Газпромнефть» и «Татнефть». По мнению нефтяников, действия Росгвардии фактически лишают предприятия права самим выбирать ЧОП. Сообщается, что после выхода летом 2018 года постановления №729 Росгвардия получила право лишать охраняющие объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) охранные предприятия лицензии.

По мнению руководителей нефтяных компаний, в данном случае возникла «несостыковка» в правовом поле: дело в том, что федеральный закон о безопасности объектов ТЭК разрешает предприятиям самостоятельно привлекать для охраны частных охранников. В связи с этим нефтяники попросили устранить возникшее противоречие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить