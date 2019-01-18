Суд на Украине арестовал журналистку Бойко на два месяца

Львов, Украина, , 07:17 — REGNUM Высланная с территории России журналистка Елена Бойко (Вищур), задержанная на Украине, помещена под стражу по решению суда. Об этом сообщили 17 января в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

«Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко в виде меры пресечения выбрано содержание под стражей на 60 суток», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СБУ заявили, что Бойко задержана 16 января за распространение в сети «материалов антиукраинского характера», за пропаганду «розни по политическим убеждениям», а также за публичные призывы «к нарушению территориальной целостности Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января украинская журналистка Елена Бойко (Вищур) была депортирована из России за нарушение миграционного законодательства РФ. После передачи Бойко украинской стороне её доставили в суд Харькова.

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