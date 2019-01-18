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Министерство обороны Ирака: иностранные военные вскоре покинут страну

Политика

В настоящее время здесь присутствуют лишь советники, утверждают в министерстве обороны Ирака

Министерство обороны Ирака: иностранные военные вскоре покинут страну
Иллюстрация: U.S. Army
Американские солдаты в Ираке

Багдад, 18 января 2019, 07:19 — REGNUM  Представитель министерства обороны Ирака Тахсин Хафаджи заявил, что в скором времени иностранные войска покинут территорию государства, сообщает 18 января Kurdistan.ru.

«США не имеют никаких военных объектов в Ираке. У нас даже нет ни одной базы, которая находится под командованием Вашингтона. Все присутствующие военные — это лишь советники», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, присутствует в Ираке с целью борьбы с террористической угрозой.

После того как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были в целом повержены, присутствие иностранных военных теряет свой смысл.

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Внутренняя политика Ирака
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