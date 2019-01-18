Китай предупредил Канаду о последствиях бойкота оборудования Huawei

Оттава, , 06:07 — REGNUM Запрет на использование оборудования китайской компании Huawei в Канаде будет иметь для канадской стороны плохие последствия, заявил Лу Шае, посол Китая в Оттаве, передает телеканал CBC.

Напомним, Лу сделал свое заявление в ответ на угрозу со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможном запрете на использование в стране оборудования Huawei. Китайцы рассчитывали применить свое оборудование при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G).

Заявление Трюдо сделано на фоне дипломатического скандала, инициированного Западом, когда в конце минувшего года в Канаде по запросу США была арестована значимая фигура Huawei Мэн Ваньчжоу.

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