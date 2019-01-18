У Израиля прозрение, в США обострение: Радио REGNUM

Москва, 18 января 2019, 08:00 — REGNUM
- У Израиля внезапное прозрение;
- Кто планировал штурм Белого дома;
- Почти в три раза увеличился отток капитала из России за 2018 год;
- «Победа» остановит международные рейсы из Петербурга;
- Роскомнадзор заявил об отсутствии сведений о структуре Рунета.
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