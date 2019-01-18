Экс-адвокат Трампа боится выступить в конгрессе США

Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Бывший адвокат президент США Дональда Трампа Майкл Коэн может отменить свое выступление в конгрессе, так как опасается за безопасность своей семьи, сообщил представитель Коэна адвокат Лэнни Дэвис телеканалу MSNBC.

По его словам, Коэн переживает за себя и свою семью, так как якобы таким образом Трамп может попытаться ему отомстить за громкие заявления на суде. Дэвис подчеркнул, что в настоящее время Коэн размышляет, стоит ли ему выступать в американском конгрессе.

Напомним, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн согласился дать показания в американском конгрессе на слушаниях 7 февраля. Он намерен рассказать о «российском вмешательстве» в американские выборы президента в 2016 году. Как сказал председатель комитета по надзору Палаты представителей конгресса США Элайджи Каммингса, Коэн согласился дать показания добровольно.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из заседаний суда Коэн заявил, что по указаниям Трампа он платил двум женщинам за молчание об интимных связях с кандидатом в президенты. Сам Трамп назвал эти сведения ложью.

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