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В Сирии коалиция США нанесла удар по командному пункту террористов

Политика

Террористы уничтожены в мечети

Дамаск, 18 января 2019, 05:40 — REGNUM  Командный пункт террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожен в деревне Эс-Сафафия (Сирия), сообщает возглавляемая США так называемая антитеррористическая коалиция в Facebook.

Уточняется, что командный пункт террористов, находившийся в мечети, уничтожен точечным ударом. Убиты члены террористической группировки.

Напомним, несколько американских военных погибли 16 января в городе Манбидже в результате атаки смертницы. Погибли и получили ранения также мирные жители. 17 января в этом городе проведена операция по предотвращению терактов.

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Участие США в войне в Сирии
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