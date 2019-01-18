В Сирии коалиция США нанесла удар по командному пункту террористов

Дамаск, , 05:40 — REGNUM Командный пункт террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожен в деревне Эс-Сафафия (Сирия), сообщает возглавляемая США так называемая антитеррористическая коалиция в Facebook.

Уточняется, что командный пункт террористов, находившийся в мечети, уничтожен точечным ударом. Убиты члены террористической группировки.

Напомним, несколько американских военных погибли 16 января в городе Манбидже в результате атаки смертницы. Погибли и получили ранения также мирные жители. 17 января в этом городе проведена операция по предотвращению терактов.

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