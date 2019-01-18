На Украине выявили «подноготную» комика Зеленского

Киев, , 05:03 — REGNUM Журналистское расследование, проведенное на Украине, выявило у украинского комика Владимира Зеленского крупный бизнес в России, сообщает сайт проекта «Схемы».

Уточняется, что Зеленскому, собирающемуся баллотироваться в президенты Украины, принадлежит компания «Грин Филмс», но он не прямой владелец. Также сказано, что эта фирма «плодотворно работает в Москве и до сих пор продюсирует фильмы».

По данным расследования, Зеленский — сооснователь кипрской Green Famіly Ltd, которая в свою очередь учредила в России не только «Грин Филмс», но и «Платинумфильм» и «Вайсберг Пикчерс».

Напомним, у Зеленского на Украине сравнительно высокий рейтинг как у претендента на пост президента. Опережает его только лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

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