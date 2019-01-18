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Лидер лейбористов призвал оппозицию не сотрудничать с Мэй

Политика

Пока не будет исключен вариант «жесткого Brexit»

Лондон, 18 января 2019, 05:05 — REGNUM  Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал однопартийцев отказаться от сотрудничества с правительством Терезы Мэй по вопросу Brexit, пока не будет исключен вариант выхода страны из ЕС без предварительного соглашения, сообщает телеканал Sky News.

В своем обращении Корбин призвал лейбористов отказаться от дискуссий с правительством Мэй до того, как будет исключена возможность «жесткого Brexit». По его словам, именно это условие должно быть соблюдено, чтобы возобновить конструктивную дискуссию по «выходу из тупика».

В ответ Тереза Мэй заявила:

«Это невыполнимое условие, так как у правительства нет полномочий исключить этот вариант (выход из ЕС без сделки — прим. ИА REGNUM )».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января британский парламент отклонил соглашение по Brexit, достигнутое премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй с руководством Евросоюза. После этого в парламенте состоялось голосование по вопросу доверия главы правительства. Большинство депутатов поддержало Терезу Мэй.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Великобритании выразил доверие правительству Терезы Мэй

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Выход Великобритании из Евросоюза
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