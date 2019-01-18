Украинская фирма заплатит США $4,6 млн

Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Адвокатская фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom выплатит американскому правительству $4,6 млн, сообщили в пресс-службе минфина Соединенных Штатов.

Деньги будут выплачены этой фирмой в рамках сделки: компанию Skadden Вашингтон обвинил в нарушении законодательства США об иностранных агентах, поскольку она работала на правительство Украины без соответствующей регистрации.

Против фирмы в Штатах было открыто дело, в итоге она пошла на сделку, обязуясь зарегистрироваться в качестве иностранного агента задним числом и выплатив $4,6 млн — эти деньги были получены Skadden во время работы на украинское правительство.