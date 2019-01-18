Пушков: В обновлении систем ПРО заинтересован американский ВПК

Москва, , 04:44 — REGNUM В связи с новой стратегией противоракетной обороны США основную выгоду получит американский военно-промышленный комплекс, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Ещё более важно, что в разработку и установку новейших систем ПРО уже вложены гигантские финансовые средства, что отвечает интересам американского ВПК. Поэтому программа будет осуществляться, даже если неуязвимость США так и останется недостижимой целью», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января на презентации новой стратегии ПРО американский президент Дональд Трамп заявил о намерениях поставить 20 ракет-перехватчиков на Аляске. Отмечается, что к 2023 году число наземных перехватчиков будет увеличено до 64 единиц.

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