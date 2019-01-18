К российским границам за неделю подлетали 23 «шпиона»

Москва, , 04:24 — REGNUM 23 иностранных летательных аппарата вели разведывательную деятельность у российских границ за неделю, сообщили в Минобороны РФ.

За минувшую неделю российские самолеты пять раз поднимались на перехват иностранных летальных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2018 год более тысячи иностранных самолетов-разведчиков были замечены у российских границ. Всего ВКС РФ за минувший год обнаружили и обеспечли сопровождение около миллиона воздушных объектов.

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