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Пушков: Стратегия ПРО — лишь часть мифа о неуязвимости США

Политика

«Но миф остается мифом»

Москва, 18 января 2019, 04:26 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, анонсируя новую стратегию противоракетной обороны, пытается развивать миф о неуязвимости Соединенных Штатов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Трамп вслед за Бушем-младшим и Обамой пытается создать непробиваемый купол ПРО над США. Это красиво звучит на словах, но вряд ли реализуемо на практике. Трамп просто подыгрывает мифу о грядущей неуязвимости CША, как требует американская военная доктрина. Но миф остается мифом», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января президент США Дональд Трамп заявил о намерениях разместить 20 ракет-перехватчиков на Аляске в рамках новой стратегии ПРО. Помимо ракет в штате будут размещены новые радары. Ранее ряд высокопоставленных лиц в Пентагоне заявлял, что новая стратегия ПРО сосредоточена на противостоянии угроз, исходящих от России и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: США собираются разместить ПРО на Аляске

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Военное влияние США в мире
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