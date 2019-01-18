США собираются разместить ПРО на Аляске

Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Соединенные Штаты планируют разместить на территории штата Аляска еще 20 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны (ПРО), заявил президент США Дональд Трамп на презентации новой стратегии ПРО.

Он подчеркнул, что согласно новой стратегии противоракетной обороны США на Аляске будут размещены 20 ракет-перехватчиков, новые радары и спутники раннего предупреждения о пусках ракет.

В настоящее же время ракетами-перехватчиками оснащены боевые корабли ВМС США. Также в штатах Аляска и Калифорния размещены ракеты-перехватчики наземного базирования. К 2023 году планируется увеличить количество наземных перехватчиков до 64 единиц (в настоящее время их 44).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января американский президент Дональд Трамп представил в Пентагоне доклад, посвященный новой стратегии ПРО. В документе описываются новейшие разработки военной промышленности США, позволяющие предупреждать о ракетном нападении.

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