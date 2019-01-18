Глава оппозиции Венесуэлы решил создать переходное правительство

Бразилиа, , 03:41 — REGNUM Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, находящейся под контролем оппозиции, Хуан Гуаидо заявил о разработке закона, подразумевающего создание переходного правительства. Об этом он заявил в интервью бразильской газете Globo.

По его словам, нацассамблея приступила к обсуждению закона о создании переходного правительства. Гуидо отметил, что все позиции правительства будут прописаны в законе. Предполагается, что будут созданы вооруженные силы и Верховный суд в изгнании. Сам Гуаидо не рассказал, возьмет ли он на себя должность главы государства в изгнании.

«Нам нужно создать правительство национального единства, которое появится после свободных и демократических выборов», — подчеркнул он.

Напомним, 15 января оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы объявила избранного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро узурпатором власти. По данным телеканала CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность признания Гуаидо президентом Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией в Венесуэле. По его словам, намерения США признать Гуаидо главой Венесуэлы свидетельствуют о стратегии Вашингтона, направленной на развал неугодных правительств.

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