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Так ведь «шатдаун»... Трамп отменил турне Пелоси

Политика

Трамп: Согласитесь, что сейчас не до экскурсий

Вашингтон, 18 января 2019, 03:33 — REGNUM  Заграничное турне спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси отложено из-за «шатдауна» (правительственного кризиса). Соответствующее письмо составил американский президент Дональд Трамп.

«В связи с приостановкой работы правительства я с сожалением информирую, что ваша поездка в Брюссель, Египет и Афганистан была перенесена», — говорится в послании.

Трамп указал, что турне уместно будет осуществить по окончании «шатдауна». Тем более что 800 тысяч американцев остаются без зарплаты из-за правительственного кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пелоси, противница позиции Трампа по бюджетному финансированию стены на южных границах Соединенных Штатов, порекомендовала президенту не выступать 29 января с традиционным посланием конгрессу — из-за «шатдауна».

Читайте подробнее: Трампу советуют отложить ежегодное послание Конгрессу

Читайте ранее в этом сюжете: CNN: Трамп не будет откладывать обращение к Конгрессу из-за шатдауна

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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