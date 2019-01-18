«Поскольку все воруют...» Депутат Читы пошутила про отключение света

Чита, , 02:52 — REGNUM Идея депутата гордумы Читы Екатерины Борисовой об отключении света по ночам в бараках, жильцы которых используют электричество для отопления квартир, хотя при этом не платят за свет, была высказана как проявление сарказма. Об этом народный избранник сообщила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Комментируя свое заявление, сделанное на заседании комитета ЖКХ, Борисова пояснила:

«Вообще, конечно, это прозвучало в контексте, как сарказм о безвыходной мере».

Она пояснила, что слова ее были произнесены в ходе обсуждения работы муниципального предприятия, обслуживающего неблагоустроенный фонд. Управляющие компании «имеют право отказываться от домов, и они все эти дома, по сути, скинули, все отказались от управления этим неблагоустроенным фондом».

В результате, отметила депутат, эти дома передали на обслуживание муниципальному предприятию, поскольку «город обязательства перед людьми имеет». Задолженность за электроэнергию превышает 50 млн рублей, и это придется оплачивать из городского бюджета, чтобы это муниципальное предприятие не обанкротилось: долги жителей «благополучно ложатся на управляющую компанию».

«Поскольку все воруют, о чем и шла речь, ОДН (общедомовые нужды) раскидываются на всех, счета у всех гигантские, и уже даже платежеспособные перестают платить, потому что вместо 500 рублей, у них уже две-три тысячи, а то и пять тысяч рублей счета выставлены», — сказала Борисова.

Депутат сказала, что ее предложение все равно не было бы реализовано, так как такие меры противоречили бы жилищному кодексу.

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Напомним, Борисова 17 января на заседании по вопросам ЖКХ заявила, что тем, кто не платит за электроэнергию, но при этом использует ее для отопления, «надо на ночь отключать этот свет — как на дачах».

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