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Порошенко не дал заснять себя на мобильный телефон

Политика

Главе Украины не хотелось попасть на видео

Киев, 18 января 2019, 02:10 — REGNUM  На «встрече с народом» украинский президент Петр Порошенко выбил из рук одного из людей мобильный телефон. Соответствующее видео размещено на You-Tube.

Телефон был выбит из рук человека, который снимал видео с участием первого лица государства.

Напомним, Порошенко ведет предвыборную кампанию в связи с предстоящими 31 марта выборами президента на Украине. Череду его поездок СМИ уже окрестили «томос-туром».

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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