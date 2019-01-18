Порошенко не дал заснять себя на мобильный телефон

Киев, , 02:10 — REGNUM На «встрече с народом» украинский президент Петр Порошенко выбил из рук одного из людей мобильный телефон. Соответствующее видео размещено на You-Tube.

Телефон был выбит из рук человека, который снимал видео с участием первого лица государства.

Напомним, Порошенко ведет предвыборную кампанию в связи с предстоящими 31 марта выборами президента на Украине. Череду его поездок СМИ уже окрестили «томос-туром».

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