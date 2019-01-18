Посольство РФ: Сухогруз «Кузьма Минин» арестовали в Британии за долги

Лондон, , 01:40 — REGNUM Российский сухогруз «Кузьма Минин» был арестован властями Великобритании за долги судовладельца перед контрагентом, сообщает пресс-служба посольства России в Лондоне.

«Соответствующий ордер был вручен капитану. Задолженность не связана с инцидентом, который произошел с судном у берегов Великобритании в декабре 2018 г.», — отмечают дипломаты.

По данным посольства, судно не сможет покинуть Соединенное Королевство до погашения задолженности перед контрагентом, даже если все технические замечания к состоянию судна, выдвинутые британскими властями, будут исправлены. Дипломаты подчеркнули, что поддерживают связь и с британскими властями, и с капитаном судна.

«Исходим из того, что урегулирование вопроса лежит в первую очередь в плоскости коммерческих взаимоотношений судовладельца со своими партнерами», — добавили в российском посольстве.

Напомним, сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у британских берегов в декабре 2018 года. Позднее выяснилось, что судно не получило серьезных повреждений, его экипаж в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию об аресте судна за долги подтвердил координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов. Он подчеркнул, что судно было задержано из-за неудовлетворительного состояния сухогруза, однако арест был наложен именно за долги судовладельца перед одним из своих кредиторов.

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