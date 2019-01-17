СМИ: Шведские ультралевые прокладывают путь к формированию правительства

Стокгольм, , 23:57 — REGNUM Швеция с каждым днем все ближе к преодолению тяжелого политического кризиса, который погрузил страну в ситуацию отсутствия правительства после выборов 9 сентября 2018 года, сообщает испанское издание El Pais.

Лидер Левой партии, в прошлом известной как коммунистическая, Юнас Шёстедт анонсировал вчера, 16 января, что его политическая платформа воздержится от завтрашнего голосования за кандидатуру лидера социал-демократов Стефана Лёвена, который в результате может занять пост премьер-министра. Это будет уже третьей попыткой сформировать правительство — из четырех, предусмотренных законом — до того, как глава Риксдага (парламента) будет вынужден назначить повторные выборы.

«Мы воздержимся при голосовании за кандидатуру премьер-министра и сделаем это с недоверием», — объявил Шёстедт после встречи с председателем Риксдага Андреасом Норленом. При этом в статье, опубликованной в шведском ежедневном издании Aftonbladet, бывший коммунист пояснил, что поддержит будущую исполнительную власть, если она не станет пересекать «красные линии» левых в областях жилищной политики и гарантии занятости.

В противном случае члены Левой партии (28 депутатов) вынесут правительству вотум недоверия. «Чтобы было ясно: мы не участвуем в соглашении [с центристами и либералами]. Мы левая оппозиция», — подчеркнул Шёстедт для Лёвена. Он также напомнил, что его партия является «антирасистской», прозрачно намекнув, что главная цель отказа от голосования — содействовать созданию «санитарного кордона» вокруг националистической партии «Шведские демократы» (DS).

Аналогичным образом, причина, заставившая либералов и центристов разрушить Консервативный альянс (состоявший, помимо них, из умеренных и из христианских демократов) на прошлой неделе и проголосовать «противоестественным образом» вместе с «красно-зеленой» коалицией — страх, что лидер альянса Ульф Кристерссон инициирует контакты с главой «Шведских демократов» Йимми Окессоном, чтобы сформировать правительство при его недвусмысленной поддержке. С этой идеей Умеренная партия уже «заигрывала» в ходе избирательной кампании.

Ожидается, что в пятницу 349 депутатов Риксдага подтвердят полномочия Лёвена, для чего, согласно сложной шведской системе, достаточно, чтобы большинство не было против его кандидатуры. С учетом голосов «за» представителей его социал-демократической платформы (100) и членов Партии зеленых (16), а также того, что левые, центристы и либералы воздержатся от голосования (28, 31 и 20 депутатов), Стефан Лёвен может рассчитывать на то, что 195 человек против него не выступят. Таким образом, он будет объявлен премьер-министром Швеции во второй раз.