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Жертвами массовых беспорядков в Судане стали врач и ребенок

Политика

С конца декабря погибли несколько десятков человек

Хартум, 18 января 2019, 00:10 — REGNUM  В ходе столкновений протестующих и полиции в Судане погибли несколько десятков человек, в том числе врач и ребенок, 17 января передает агентство Reuters.

По официальной информации, с конца декабря 2018 года в ходе массовых беспорядков в Хартуме, Порт-Судане, Кассале и других городах страны погибли 24 человека, в том числе двое полицейских.

По информации Amnesty International, число погибших превышает 40 человек. По свидетельствам очевидцев, в ряде случаев силы безопасности использовали для разгона демонстраций не только слезоточивый газ и резиновые пули, но и боевые патроны.

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