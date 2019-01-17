Теракт в Колумбии: Девять погибших, десятки раненых

Богота, , 23:03 — REGNUM Власти Колумбии уточнили число погибших и пострадавших в результате нападения на полицейскую академию в Боготе, 17 января передает агентство Associated Press.

По обновленной информации, в результате подрыва автомобиля со взрывчаткой напротив академии имени генерала Сантандера погибли девять человек, ранения получили 22 человека.

До сих пор нет точной информации, сколько погибших и пострадавших являлись сотрудниками служб безопасности. Также пока не называется группировка, ответственная за нападение.

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